جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لجمعية مراكز الأحياء في المنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، محافظ جدة ، فيما رأس سموه عبر الاتصال المرئي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية لمراكز الأحياء.واستعرض الاجتماع البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، كما اعتُمدت مبادرات‏ الخطة الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء : مبادرة سواعد الأحياء ، وجاري ، وحي أجمل.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //15:23ت م0071