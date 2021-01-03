بريدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مقر الغرفة الرئيس ببريدة غدا سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.ويأتي اللقاء في إطار حرص الغرفة على التكامل والتعاون مع كافة الجهات والقطاعات، مما يسهم في خلق فرص وفتح آفاق جديدة تعزز من نمو وازدهار منطقة القصيم بما يحقق التطلعات والرؤى المنشودة.وسيستعرض اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية بالمنطقة والدراسات الاقتصادية التي أعدتها الغرفة والتعريف بها إسهاماً ورغبة بتنويع وتوسيع الاستثمارات بالمنطقة.وتهدف الغرفة من خلال عقدها للقاءات مع سفراء ومسؤولي الدول الأخرى لدى المملكة إلى تذليل العقبات والتحديات وتسخير الإمكانيات والمقومات لهم ولرجال المال والأعمال بالقصيم، سعياً لاستدامة المشاريع في كافة المجالات والقطاعات .// انتهى //15:24ت م0072