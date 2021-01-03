جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثاً المهندس أحمد العارضي.وتمنى سموه للمهندس العارضي التوفيق في مهام عمله، مقدماً شكره للرئيس التنفيذي السابق المهندس أيمن منسي.فيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة أن توجيهات ومتابعة سموه ستكون الدافع الأكبر بعد -عون الله- لتحقيق الآمال والتطلعات.// انتهى //15:25ت م0073