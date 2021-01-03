حفر الباطن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسشاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، بركن توعوي وفرق الفرز البصري في مهرجان حفر الباطن للصقور بنسخته الثانية، الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي ويستمر لمدة أسبوع بتنظيم من أمانة حفر الباطن.ويتمثل دور صحة حفر الباطن في هذه المشاركة التأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وفحص المشاركين والتزامهم وتقيدهم بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك ضمن جهود صحة حفر الباطن للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التأكد من الحالة الصحية للمشاركين في المهرجان.// انتهى //15:32ت م0077