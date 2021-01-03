الدمام 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية 99% من المعاملات المرتبطة بالاستثمارات وتنمية الإيرادات والتي تجاوزت 50 ألف معاملة، امتداداً لجهودها في تطبيق مفهوم التحول الرقمي، عبر منظومة عمل تعتبر التقنية العنصر الرئيسي لها.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن إنجاز هذه المعاملات يترتبط بنظام رسائل الجوال القصيرة SMS ومنظومة WorkFlow مما يساهم في التيسير على المستفيدين ورفع جاذبية الاستثمار البلدي، مؤكداً حرص الأمانة على مواكبة أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 في التركيز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية من خلال الاستثمار الشامل والأمثل للأصول البلدية لتنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة بمشاركة القطاع الخاص وإيصال رسالة للمستثمرين ورواد الأعمال بجاذبية البيئة الاستثمارية للأمانة عبر تطبيق المسار السريع للأعمال.وأشار إلى أن الأمانة مستمرة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال طرح الفرص الاستثمارية، وتحسين وتطوير مسيرة التنمية الاستثمارية لتحقيق جميع الأهداف المنشودة التي تخدم المنطقة.// انتهى //15:34ت م0078