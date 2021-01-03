الباحة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة التقرير الربع السنوي للآبار متضمناً أعمال لجان الآبار في المحافظات، وتقرير جهود الدفاع المدني خلال الحالة المطرية الحالية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء محمد بن عبدالرحيم العاصمي، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل عما تضمّنه التقريران من أعمال وجهود قدمتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مواجهة عدد من المخاطر خصوصاً خلال الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، وما تم اتخاذه من إجراءات من خلال تواجد الفرق الإنقاذية في بطون الأودية ومجاري السيول ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المجتمع .وثمن سمو أمير المنطقة جهود رجال الدفاع المدني بالمنطقة ومايتم من إجراءات تهدف بعون الله إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومايقدمونه من خدمات إنسانية متميزة في ظل دعم القيادة الرشيدة.من جانبه نوه اللواء العاصمي باهتمام سمو أمير المنطقة وتواصله الدائم في متابعة الأعمال الميدانية وتسهيل جميع الإجراءات لتقديم خدمات الدفاع المدني المناسبة للمواطن والمقيم في عموم المنطقة ومحافظاتها.// انتهى //15:45ت م0079