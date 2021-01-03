عرعر 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، بعد غدٍ الثلاثاء، سلسلة من المحاضرات التوعوية بعنوان "الآثار الاجتماعية للتربية الحسنة"، يلقيها نخبة من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع في مدينة عرعر بعد صلاة المغرب.وستلقى المحاضرات في الجوامع والمساجد التالية: المهيلب بالجوهرة، وأحمد بن حنبل والتقوى بالناصرية، ووالدة الأمير عبدالله بن مساعد بالمنصورية، والحميد بمشرف، ومكمي بنية بالروابي، وصالح الخليوي بالنسيم، والمباركية والضلعان بالمباركية، ومجزع المنيع بالمروج، والجوهرة، والوليد الجنوبي بالضاحية، والملك عبدالعزيز بالريان.تأتي المحاضرات ضمن برنامج "الأسرة والإجازة" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة خلال إجازة الربيع، وذلك في إطار رسالتها في خدمة المجتمع، وأداء دورها المناط بها في التوعية.// انتهى //15:46ت م0081