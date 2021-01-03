طرابلس 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم عن الشروع في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير للدولار الواحد إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار 4.48 دينارا، وهو السعر الذي أقره المصرف في اجتماعه الموحد في 16 ديسمبر الماضي.وقال المصرف أنه تم تعديل أسعار الصرف اليوم لتلك العملات ليصبح متوسط سعر صرف اليورو 5.44 دنانير، والجنيه الإسترليني 6.09 دنانير، والفرنك السويسري 4.02 دنانير، والين الياباني (100 ين) 4.32 دنانير، والايوان الصيني 0.68 دينار، أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.33 دينارا ليبيا لكل 10 دنانير جزائرية، والدرهم المغربي 0.49 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار ليبي، والريال السعودي 1.18 دينار .مما يذكر أن عملة اليورو كانت قد سجلت في آخر متوسط سعر لها الخميس الماضي 1.64 دينار، والجنيه الإسترليني 1.82 دينار.// انتهى //15:53ت م0082