عدن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن.وجرى خلال الشهر الماضي تقديم المزيد من الخدمات المجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفاد منها 62 مدرسة بمحافظة عدن.ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية، فضلاً عن الحد من الإصابات والوفيات بسبب سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من خلال الحفاظ على توفير التدخلات المنقذة للحياة والتغذية الوقائية بالارتباط مع تدخلات الصحة الأولية والمياه والصرف الصحي، يستفيد منها النازحين والمجتمعات المضيفة في 8 مديريات بمحافظة عدن.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها والتي بلغت 539 مشروعا في مختلف المجالات.// انتهى //15:56ت م0083