الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، 5 قرارت انضباطية ضد رئيس وإدارييّن من الفيصلي ولاعب من فريق الفتح والكوكب.وقررت اللجنة معاقبة رئيس فريق نادي الفيصلي ، وذلك لعدم ارتدائه البطاقة التعريفية أثناء مباراة فريقه أمام الاتفاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي.كما أصدرت اللجنة عقوبتها ضد إداريي فريق الفيصلي مدلج المدلج ومحمد المطيري، بعد إساءتهم إلى مسؤول مباراة الفيصلي أمام الاتفاق، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال سعودي.وأصدرت كذلك عقوبتها ضد لاعب الفتح سفيان بن دبكه، وإيقافه مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، وذلك بعد قيامه بسلوكٍ مشين تجاه لاعب الفريق المنافس في مباراة فريقه أمام الفيصلي.وجميع ماسبق من قرارات غير قابله للاستئناف.كما قررت اللجنة معاقبة لاعب الكوكب عيساكا أبودو وذلك بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (6) ستة أشهر، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (50،000) خمسون ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف بعد اعتدائه على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس في مباراة فريقه ضد فريق أحد .// انتهى //17:09ت م0094