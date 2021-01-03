الرياض الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستقام غدًا خمس مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة 38 نقطة، عن أقرب منافسيه الأهلي وبفارق أربع نقاط ‬ثم الترجي 31 نقطة والأتحاد 30 نقطة.ويلتقي الاتحاد والنصر في أقوى مباريات الجولة التي ستقام على صالة وزارة الرياضة بجدة عند الساعة 8 مساء، ويلتقي الهلال والفيصلي على صالة نادي الهلال بالرياض 3.45 عصراً، ويلعب الخليج والسلام على صالة نادي الخليج بسيهات 5,30 مساء، ويحل الترجي ضيفاً على الوحدة على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة 4.15 عصراً، ويلعب الموج وضمك على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 4.15 عصراً .وفي نفس الجولة تقام مباراة واحدة بعد غدٍ تجمع الأهلي والابتسام على صالة وزارة الرياضة بجدة 4,30 عصراً .// انتهى //17:11ت م0095