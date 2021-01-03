الدمام 19 جمادى الأولى1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأظهرت البيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الحاويات النمطية التي تم نقلها بقطارات الشحن خلال العام الماضي 2020م بالاتجاهين ما بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض بلغ (733.684) بمعدل نقل يومي بلغ (2010) حاوية نمطية.وأوضحت الخطوط الحديدية أن مقدار الزيادة في عدد الحاويات النمطية المنقولة خلال تلك الفترة بلغت (27.780) حاوية نمطية مقارنة بالعام 2019م وبنسبة نمو بلغت حوالي (4%)، وذلك في ظل ظروف استثنائية بسبب العمل بالإجراءات الوقائية الإضافية لمجابهة جائحة كورونا COVID-19 والتي طبقت منذ منتصف شهر مارس الماضي ٢٠٢٠م، والتي لم تؤثر على استمرارية أعمال النقل.يذكر أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة، مما يسهم في الحد بشكل كبير في حركة الشاحنات على الطريق بين العاصمة الرياض ومدينة الدمام، ويسهم في تخفيض حوادث السير وتخفيف انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون.// انتهى//17:20ت م0098