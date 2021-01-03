القاهرة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم مكاسب قوية، بدعم عمليات الشراء من قبل شرائح عديدة من المستثمرين، وسط تفاؤل بأداء السوق خلال العام الجديد.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر2 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 3ر653 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" استقرارا عند مستوى 03ر10845 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة73ر0 % ليبلغ مستوى 73ر2160 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 67ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 58ر3118 نقطة.// انتهى //17:22ت م0100