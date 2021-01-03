بغداد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أدنى حصيلة إصابات يومية تسجل منذ يونيو الماضي, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 597774 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12834, فيما تم تسجيل 1974 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 543720 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 41220, منهم 156 في العناية المركزة .// انتهى //17:23ت م0101