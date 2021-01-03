عام / الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -
الأحد 1442/5/19 هـ الموافق 2021/01/03 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
17:24ت م
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