الرياض 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:"بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 20 / 5 / 1442هـ.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //17:24ت م0102