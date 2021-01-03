الباحة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسينطلق غداً فعاليات معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة، وذلك بمقر الغرفة, ويستمر لمدة 11 يوماً .أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ماشي بن محمد العُمري، مشيراً إلى أن المعرض يستقطب العديد من الفعاليات والنشاطات المجتمعية والعروض الفنية والمأكولات التراثية من خلال مشاركة الأسر المنتجة, بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، حيث سيشارك فيه عدد من النخب الفكرية والثقافية على مستوى المملكة، وعدد من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية والسنيمائية وورش العمل والأمسيات الغنائية تحقيقاً لشعار تنوع الثقافة .وبيّن العمري أن المعرض يركز على إتاحة الفرصة للمبدعين الشباب من أبناء المنطقة, بمشاركة العديد من الموهوبين الشباب في إدارة وإحياء الفعاليات، كما سيقدم المعرض أصغر مؤلف الذي سيوقع كتابه "مفاجأة أرنوب" فيما سيوقع شاب آخر "رواية ضجة"، وسيشارك 11 عارضاً بما يزيد عن 20 ألف كتاب تحت سقف واحد .// انتهى //17:32ت م0106