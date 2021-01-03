عام / تقنية البنات بحفر الباطن تحدد آخر موعد لاستقبال طلبات القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني
الأحد 1442/5/19 هـ الموافق 2021/01/03 م واس
حفر الباطن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس
حددت الكلية التقنية للبنات بمحافظة حفر الباطن يوم الثامن من شهر جمادى الآخرة القادم آخر موعد لاستقبال طلبات القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني 1442هـ ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأشارت الكلية إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية "التقنية الإدارية - تسويق" و "تقنية تصميم الأزياء وإنتاج المنسوجات" و "تقنية التزيين النسائي - تخصص الشعر والبشرة ".
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17:55ت م
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