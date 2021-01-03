بريدة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واسشاركت فرق السيارات الكلاسيكية بمنطقة القصيم اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية بعدد من البرامج التعريفية بهواية السيارات الكلاسيكية ودورات تدريبية - عن بعد - ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسيارات الكلاسيكية الموافق هذا اليوم 3 يناير 2021م ، وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية .ومن أهم البرامج: "متعة القيادة ، وطرق إعادة تأهيل السيارات الكلاسيكية ، والتعريف بكيفية اقتناء هذه السيارات ، وطرق البحث عن قطع الغيار ، وشرح تعريفي لأهم وأندر السيارات الكلاسيكية " .وأوضح رئيس فريق زمان أول للسيارات الكلاسيكية بالقصيم عبدالله سلامة السلامة أن الفعاليات استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع استشعاراً بأهمية هذه الهواية العريقة ، مبيناً أهمية هذا اليوم وانعكاسه على الهواة وخاصة الهواة الجدد من خلال التقائهم بكبار الهواة واطلاعهم على ما تحتويه هذه الهواية من إرشادات وبرامج تعريفية وتخصصات ، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقليص الأعداد خلال هذه المدة والتقيد بالتعليمات .// انتهى //18:20ت م0114