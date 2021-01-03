المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستشهد المدينة المنورة هذه الأيام توافد العديد من زوار الداخل، لقضاء إجازة منتصف العام الدراسي بجوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والتمتع بالمهرجانات والملتقيات والفعاليات السياحية المواكبة لهذه الإجازة بالمنطقة.ومن هذه الفعاليات فعاليات معرض مكشات في نسخته الثانية التي تنظمها الأمانة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث يضم كل جديد ومبتكر في مجال مستلزمات الرحلات البرية والمكشات والقنص ورحلات التخييم والسفاري وأدوات الصيد، تقدّمها كُبرى الشركات المتخصصة في المملكة، ويجمعها المعرض تحت سقف واحد.كما تضم الفعالية باقة من الفعاليات المتخصصة في مجال البر والرحلات في الهواء الطلق وعلى مسرح المعرض، حيث يُقام عدد من الفعاليات من بينها تجهيز سيارات البر، ومكشات لايف والذي سيقدم نموذج حي للكشتة البرية في موقع مخصص في ساحة المعرض.ومن جانب آخر تستقبل واجهة قباء الزوار بالعديد من الفعاليات المتنوعة لكافة الشرائح وتعتبر جادة قباء الجادة الرابطة بين المسجد النبوي ومسجد قباء تم تصميمها بشكل عصري جميل.ومن الأماكن التي ينصح الذهاب إليها مشروع التأهيل البيئي وتطوير ‎وادي العقيق هذا الوادي المبارك الذي أصبح صديقا للبيئة يخدم سكان وزوار المدينة المنورة, إضافة إلى متحف دار المدينة المنورة أول وأكبر متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة وتراثها العمراني والحضاري ومعالم السيرة النبوية الشريفة, حيث يعد عامل جذب لجميع قاصدي المدينة من السياح والزوار والباحثين وطلبة العلم وفي حديقة الملك فهد أيضا مهرجان الذواقة والذي يتميز بالأكلات الشعبية والمشروبات الشتوية.ولهواة الأجواء البرية والمخيمات يعد منتزه البيضاء البري من أفضل الأماكن التي ينصح الذهاب إليها, حيث يحتوي المنتزه على طبيعة متنوعة من السهول والجبال, إضافة إلى تنوع عوامل الترفيه فيه مما زاد من الإقبال من داخل وخارج المنطقة له.يأتي تنفيذ الفعاليات تفاعلاً مع ما تشهده المنطقة من حركة سياحية, وإقبال متزايد من قبل الزوار خلال هذه الفترة من العام وسط إجراءات مشدده من الجهات المعنية والقائمين عليها للاحترازات والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة.// انتهى //18:36ت م0116