جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستفقد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد اليوم، جمعية البر بجدة ضمن زياراته لعدد من الجمعيات في المحافظة.واستمع الماجد لشرح عن الجمعية والتوجه القائم في ترجمة مستهدفات رؤية 2030 خاصة المتعلقة بالتطوع والتمكين، إضافة الى التحول الرقمي المتجسد في البوابة الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، مسلطاً الضوء على مبادرات الجمعية.وأشاد الماجد بالنقلة التطويرية الملحوظة في الجمعية خاصة في المجال الرقمي, مؤكداً العمل على تعزيز صندوق دعم الجمعيات الذي تنضوي تحته عدد من الصناديق الوقفية الاستثمارية كغسيل الكلى وحفظ النعمة، كذلك العمل على تفعيل منصة التبرعات لدعم مشاريع الجمعيات.من جهته قدم معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي بأحمد الماجد عدداً من المقترحات التي تدعم تطوير الأداء في الجمعيات الخيرية وتمنع ازدواجية الصرف للمستفيدين، ووعد وكيل الوزارة بالتسريع بما يسمى (السجل الاجتماعي).// انتهى //18:49ت م0117