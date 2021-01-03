الأمم المتحدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان صحفي اليوم تلقيها 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدةً بتعاون وجدّية أعضاء الملتقى.وقالت البعثة : إنه تماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، فقد قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق، إضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.وبحسب البيان ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنياً بشكل صارم لتكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.// انتهى //18:57ت م0118