الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسيتحدد الطرف الأول لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مساء غد الاثنين في المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد والشباب السعوديين في إياب نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.مباراة الذهاب على ملعب نادي الشباب بالرياض انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث سجل ثنائية صاحب الأرض اللاعب إيجور ليشنوفسكي، فيما جاء هدفا الضيوف بواسطة رومارينيو وجاري رودريجيز.// انتهى //19:02ت م0120