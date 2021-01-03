الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأكد مدرب فريق الاتحاد فابيو كاريلي رغبته الكبيرة في قيادة لاعبيه نحو نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال خلال لقاء الشباب في إياب الدور نصف النهائي مساء غد.وأضاف: "نعاني من ضغط المباريات، لذلك قررت في المباراة الماضية إراحة بعض اللاعبين، أنا سعيد للغاية بتناغم عناصر الفريق مع بعضهم البعض, وفيما يخص الـ 5 لاعبين الأجانب، سيتحدد اليوم بعد مران المساء وبعد الجلوس مع الجهاز الطبي".من جانبه قال مساعد مدرب فريق الشباب سلطان القنوي : "جئنا من أجل الفوز والتأهل للنهائي وتصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية" ، مؤكداً أن التعادل في المباراة الماضية جاء لأسباب وظروف معينة.// انتهى //19:35ت م0122