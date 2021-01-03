محايل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واساختتمت أمس فعاليات "نشامى عسير"، التي يُنظِّمها مكتب وزارة الرياضة بمنطقة عسير، بمقر المسرح المفتوح بجادة محايل.وتضمن الحفل الختامي الذي أقيم بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بعسير معتق بن جرمان, عروضاً شعبية، ومنافسات رياضية ومسابقات ترفيهية، وألعاباً حركية.وبيَّن بن جرمان أن الفعاليات أقيمت وسط احترازات وقائية وتدابير صحية.وفي نهاية الحفل جرى تكريم عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الإعلامية.// انتهى //20:51ت م0131