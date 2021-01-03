الخرطوم 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسعقد اليوم اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جي باندورا، وحضور خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.وأشارت وزارة الرى السودانية فى بيان لها اليوم، إلى أن الاجتماع استعرض مواقف الدول الثلاث بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة مذكرة اتفاق للدول الثلاث.وأضاف البيان أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.// انتهى //20:58ت م0132