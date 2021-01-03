تبوك 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأنهت بلدية محافظة ضباء تجهيز واجهاتها البحرية بحزمة من الأنشطة والفعاليات لاستقبال زوار المحافظة والسياح بمناسبة إجازة منتصف العام ، تحت مسمى " شتاء ضباء".وأوضح رئيس البلدية الدكتور عبدالله بن عبد الرحيم الغبان أن التجهيزات شملت المتنزهات والواجهات البحرية وتزيينها وتجهيزها ببوثات ومنافذ بيع للشباب والشابات في كلا من : خليج ضبا وواجهة الأمير فهد بن سلطان وتستمر طوال الإجازة ، مشدداً على تطبيق أدق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد بين الحاضرين في الأماكن العامة وارتداء الكمامات.وأشار إلى أن البلدية جندت إمكانياتها وخدماتها كافة للمواطنين والمقيمين من خلال خطة شملت أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات مع الحرص على سلامة الجميع.// انتهى //21:06ت م0135