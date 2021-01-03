الأحساء 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واساستقبل وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بمقر المحافظة اليوم، مجلس الإعلام الرياضي التابع لمكتب هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، بحضور مدير المكتب بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله ورئيس مجلس الإعلام الرياضي جاسم بن أحمد الجاسم ونائبه عماد السلمان والأعضاء صادق الحرز، عبدالله الغزال، محمد الضيف، وأحمد الجاسم.ورحب الجعفري برئيس وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي مؤثر لدى شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة وأن الأحساء تمتلك عددًا من الأندية التي تبرز في عدة ألعاب وهي بحاجة فعلاً لتسليط الضوء عليها وعلى المواهب الرياضية فيها، مثمنًا خطوة تأسيس المجلس الذي يقع على عاتقه إثراء المحتوى الإعلامي الرياضي.// انتهى //21:24ت م0137