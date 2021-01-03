الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسواصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة حيث صرفت لـ 19 مواطناً ومقيما مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال، وذلك تطبيقاً لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري الذي نصّ على منح (25%) من مقدار الغرامة المُستحصلة لمن يساعد من غير الموظّفين المُتخصّصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المُخالفين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفّة.وإيماناً بأدوار المواطنين والمقيمين الجوهرية في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري.وتتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة وفق نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية التي تقوم بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل وإصدار الأحكام القضائية بحق المخالفين.وتصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.وعدَّت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.وتتلقى وزارة التجارة بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على "الإنترنت".// انتهى //21:49ت م0139