القاهرة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسأكدت مصر ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد،بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويُؤمِّن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.جاء ذلك خلال الاجتماع السداسي الوزاري بشأن مفاوضات سد النهضة الذي عقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بحضور وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، أن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد أسبوعًا بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يُعقدَ في نهاية هذا الأسبوع اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.// انتهى //22:27ت م0143