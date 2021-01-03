الطائف 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت جامعة الطائف اليوم،أن العدد الإجمالي لخريجيها في الفصل الدراسي الأول من هذا العام، بلغ 4190 طالباً وطالبة، منهم 3983 من درجة البكالوريوس (من بينهم 3093 منتظمًا و890 منتسبًا)، و207 خريجين من درجة الدبلوم.وهنأ رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، الطلاب والطالبات الخريجين بمناسبة تخرجهم، وحصولهم على الدرجات العلمية للعام الجامعي 1442 هـ، وقال مخاطباً إياهم: "أنتم حاضرنا ومستقبلنا، وبأفكاركم وسواعدكم سيكمل الوطن مسيرته نحو التَّقدم والنَّماء".وأكدت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، على طلابها الخريجين من جميع برامج الجامعة، على ضرورة إدخال عنوان السكن ورقم الجوال، والتأكد من صحتهما، لإيصال وثائق التخرج إليهم في أقرب فرصة ممكنة.وأوضحت الجامعة كذلك أنه بإمكان خريجي برنامج الانتساب المطوّر الحصول على نسخة طبق الأصل من وثيقة التخرج من طريق صفحاتهم الشخصية بالمنظومة الجامعية.وأطلقت جامعة الطائف العام الماضي مبادرة تتضمن تسليم "وثائق التخرج" لخريجيها في مقر إقامتهم مجاناً، ودعت الطلاب والطالبات الخريجين إلى المبادرة للتسجيل في خدمة "العنوان الوطني"، لتيسير تسليم وثائق تخرجهم لهم في مقر إقامتهم عبر مؤسسة البريد السعودي.وجاءت هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على الاستمرار في سير أعمالها المعتاد، بما في ذلك تقديم خدماتها للخريجين والخريجات، وكذلك طلابها وطالباتها الحاليين عبر خدماتها الإلكترونية المختلفة.// انتهى //22:39ت م0146