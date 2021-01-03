الرياض 19 جمادى الأولى 1442 الموافق 3 يناير 2021 واس.نظّم مركز دعم وتطوير الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال، ورشة عمل افتراضية بعنوان "المشاريع الناشئة" على مدار يومين؛ للتعرف على مراحل نمو المنشآت، وإستراتيجية النمو لأصحاب المنشآت، وأنواع المستثمرين وطرق إيجادهم، والاستعداد لطلب التمويل. وذلك من تقديم أكاديمية منشآت.ومن جانب آخر، أقامت وحدة الخدمة المجتمعية، في كلية علوم الحاسب والمعلومات، بالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي محاضرة افتراضية بعنوان (إمكانية الوصول الرقمي)، لمناقشة عدة محاور من أبرزها: أهمية الوصول الرقمي في منطقة مكة المكرمة، ومقدمة في إمكانية الوصول الرقمي، والمعايير العالمية في إمكانية الوصول الرقمي، والبرامج المساعدة لذوي الإعاقة وأهميتها، وإمكانية الوصول إلى الويب والمحتوى الرقمي، بالإضافة إلى استعراض نتائج بحثية حديثة في هذا المجال، وذلك عبر "ويبينار العطاء الرقمي"، وبتقديم الدكتورة تهاني جاسر الأحمدي، كما نظمت محاضرة بعنوان (لغة البايثون) نُوقش خلالها مقدمة عن لغة البايثون، واختراعها وتطورها، والصيغة النحوية للغة البايثون، ومجالات استخدام لغة البايثون، ومميزات وعيوب لغة البايثون، وذلك من تقديم الأستاذة أمجاد الشهري، عبر "ويبينار العطاء الرقمي".وتواصل عمادة البحث العلمي إطلاق مبادرة العيادة البحثية للأسبوع السادس للعيادة التخصصية "المسار السريع لتمويل الأبحاث"، مع وكيلة شؤون البحث العلمي، الدكتورة رهام العقل.وفي إطار تطوير فعالية وإنتاجية فريق العمل وتحفيز روح العمل الجماعي، قدمت عمادة شؤون المكتبات ورشة عمل افتراضية بعنوان "أساسيات بناء فريق العمل الناجح" لمناقشة المقصود بمفهوم فريق العمل وأهميته، ومهارات ومزايا فريق العمل، وأساسيات فريق العمل، وأنواع فرق العمل، والمعوقات التي تواجه فريق العمل، وذلك بتقديم الأستاذة منيرة عبيد العبيد.يُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أقامت خلال العام المنصرم 2020 العديد من ورش عمل والمحاضرات، والدورات في مجالات عدة؛ بهدف إتاحة الفرصة للباحثين عن المعرفة من جميع فئات المجتمع لنيل العلم والمعرفة في شتى مجالات الحياة.// انتهى //22:41ت م0147