عام / بلدية أضم ترصد مخالفات التدابير الوقائية
الأحد 1442/5/19 هـ الموافق 2021/01/03 م واس
جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس
واصلت بلدية محافظة أضم ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة لها، لرصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .
وشملت الجولات الرقابية عدداً من المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 5 محال مخالفة، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.
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23:19ت م
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