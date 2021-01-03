جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسواصلت بلدية محافظة أضم ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة لها، لرصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .وشملت الجولات الرقابية عدداً من المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 5 محال مخالفة، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.// انتهى //23:19ت م0153