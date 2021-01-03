مقديشو 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واساعتقل الجيش الصومالي في عملية عسكرية عدداً من عناصر ميليشيا الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية بمحافظة باي.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، عن ضباط في الجيش القول إنهم دمروا قواعد للميليشيا، كما قاموا بمصادرة كميات من الأسلحة التابعة لهم خلال العملية العسكرية في مدينة دنب بالمحافظة.كما نفذت قوات خاصة صومالية عمليات عسكرية مخططة في مناطق مختلفة بمحافظات البلاد، أسفرت عن مقتل قيادات وعناصر من الميليشيا.// انتهى //23:29ت م0155