نجران 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسنفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم ،برنامج "الأسرة والإجازة", الذي تنفذه الوزارة في جميع مناطق المملكة تزامناً مع بداية إجازة منتصف العام، وذلك للتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والأخلاق الحميدة بين أفراد المجتمع.ويشتمل البرنامج على سلسلة من المحاضرات والكلمات التوعوية التي يلقيها نخبة من الدعاة (عن بٌعد ) بعد صلاة المغرب يومياً على مدى أسبوع، وتتضمن كلمات بعنوان "الآثار الحميدة للاجتماع بالأسرة" و"أضرار السهر وفوائد البكور" و" تذكير الأبناء في المحافظة على المرافق العامة" و"أهمية تنظيم الوقت واغتنامه".وأكد مدير الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يجسد عناية الوزارة بأفراد المجتمع خاصة فئة الشباب والشابات بتوعيتهم وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم، وترسيخ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر۔ حفظهم الله- ولتحذيرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة، بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية النبيلة والمحافظة على الأسرة التي تمثل أساس المجتمع.// انتهى //00:04ت م0159