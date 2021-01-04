واشنطن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسأدى أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد من مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية اليوم في واشنطن العاصمة وسط إجراءات صحية صارمة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.وتولى الكونغرس الأمريكي الجديد مهامه وسط ترقب لجلسة الأربعاء المقبل، التي ستتضمن جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.// انتهى //00:07ت م0162