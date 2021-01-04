سياسي / أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد يؤدون اليمين الدستورية
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
واشنطن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس
أدى أعضاء الكونغرس الأمريكي الجدد من مجلس النواب والشيوخ، اليمين الدستورية اليوم في واشنطن العاصمة وسط إجراءات صحية صارمة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتولى الكونغرس الأمريكي الجديد مهامه وسط ترقب لجلسة الأربعاء المقبل، التي ستتضمن جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
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