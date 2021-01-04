القاهرة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واستغلب فريق مصر المقاصة على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز، ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى سبع نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط في المركز التاسع.// انتهى //00:15ت م0163