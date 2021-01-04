محايل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, فعاليات مهرجان بارق الشتوي السادس بالقرية التراثية بجنوب المحافظة.وتجول المحافظ داخل القرية, مستمعاً لشرح عن محتويات القرية التي تحتوي على معارض للفن التشكيلي ومعرض للمقتنيات الأثرية والتصوير الفوتوغرافي، كما اطلع على معرض الأسر المنتجة.بعد ذلك, ألقى المحافظ كلمة أكد فيها أن مهرجان بارق حظي بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيراً إلى الاستعدادات التي بذلت لتنظيم المهرجان، حتى جرى إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة زوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها, مشدداً على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.// انتهى //00:44ت م0165