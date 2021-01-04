القطيف 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستابعت الجهات الأمينة بمحافظة القطيف اليوم، الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت جولة رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والكورنيش ، والعديد من المحال التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بهذه الإجراءات، بضبط المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //00:45ت م0166