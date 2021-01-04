عدن 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسدشن وزير الداخلية اليمنية اللواء إبراهيم حيدان، ووزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد، ومحافظ محافظة عدن أحمد لملس في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية.وأكد وزير الداخلية اليمني في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة اليمنية في التغلب على كافة العراقيل، ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي، مشدداً على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية، والمضي قدماً في طريق تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن.وأشار الوزير حيدان إلى أن محاولات الأعداء ومدبري الأعمال الإرهابية الحوثية لن تثني حكومة الكفاءات عن ممارسة مهامها لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات اليمنية المحررة، والعمل على توفير الخدمات ومشاريع التنمية، واستتباب الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود للانطلاق نحو جبهات القتال وإنهاء الانقلاب الحوثي.// انتهى //02:17ت م0171