الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأصدرت " لجنة التحكيم " في رالي داكار السعودية 2021 عقوبة زمنية على المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان، بإضافة (دقيقتين) لتوقيته العام، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الرالي، وذلك بسبب تجاوزه السرعة القانونية في إحدى مناطق المرحلة والمحددة بـ (50 كم/ ساعة)، بعد قيادته لمركبته في هذه المنطقة بسرعة (54 كم/ساعة).وبذلك، يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.// انتهى //04:21ت م0173