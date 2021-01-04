سيئول 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة الهجوم على مطار عدن الدولي في اليمن، خالص التعازي لليمن حكومة وشعبا وعائلات الضحايا .وذكرت وزارة الخارجية الكورية في تصريح المتحدث باسمها اليوم أن الحكومة الكورية الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مطار عدن الدولي في الوقت الذي يكون فيه اليمن في لحظة مهمة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي من ضمنه انطلاق حكومة اليمن الجديدة، موكدةً على أن كوريا الجنوبية تدعم جهود الحكومة اليمنية والشعب والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.// انتهى //07:20ت م0005