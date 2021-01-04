الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الديوان الملكي ينعى الأمير خالد بن فيصل.قمة العلا.. تعزيز الشراكات.قمة العلا.. أمل يتجدد وطموح ينشد.وزارة الثقافة تواصل مبادراتها النوعية.انتهاء العمل بتعليق الدخول إلى المملكة.. وسفر المواطنين مازال معلقاً.أمير مكة يرأس اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة.فيصل بن بندر يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.أمير القصيم: من المهم استثمار طاقات الشباب في الأعمال التطوعية.فهد بن سلطان يطلع على تقرير مشروعات النقل بتبوك.فيصل بن نواف يدشّن برنامج "الأسرة والإجازة".أمير الباحة يتسلّم تقريراً عن الآبار وأعمال الدفاع المدني.سفر المواطنين إلى الخارج مازال معلقاً حتى إشعار آخر.المملكة تسجل 82 إصابة جديدة فقط.. والتعافي يتجاوز 97.6 %.للمرة الأولى إصابات كورونا أقل من 100 حالة.المملكة تسجل 82 إصابة جديدة فقط.. والتعافي يتجاوز 97.6 %.اجتماع خليجي يناقش آلية استخدام طائرات «درون».// يتبع //07:40ت م0006