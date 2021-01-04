وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مسيرة التعاون ) : وسط اهتمام بالغ على كافة الأصعدة عربيا وعالميا ، تنعقد القمة الخليجية في العلا ، بكل ما تعنيه من دلالات راسخة لحرص القادة على استمرار وزيادة فاعلية مسيرة المجلس ، وتأكيد تماسكه ، حيث تجسد المملكة بقيادتها الحكيمة ، مواقفها المشرفة في دعم وحدة الصف الخليجي واستمرار انجازاته وبما يحقق له المنعة التي تعكس الإرادة المشتركة لدول المجلس وقياداتها الحكيمة إيمانا بأن الأمن الخليجي لايتجزأ ، وفي هذه المنعة والقوة رصيد كبير واستراتيجي للأمة العربية.وأضافت أن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف،أكد على كثير من الحقائق الناصعة حول قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي ، والدور الرئيسي للمملكة العربية السعودية باعتبارها العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، وبما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، وانطلاقا من إيمانها الكامل وثوابت سياستها وعلو دبلوماسيتها ، في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بكل ما يدفع بها إلى الآفاق المرجوة منها ، وما تحمله القمة من ملفات مهمة ، وما ستسفر عنه من قرارات مهمة وهي تعبر بالمجلس إلى عقده الخامس بأمان واستقرار ومواجهة جماعية للتحديات الإقليمية الجسام والمتغيرات العالمية ، وتحقيق كل ما فيه خير ونماء. // يتبع //07:46ت م0008