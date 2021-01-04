طرابلس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بإعلان مصرف ليبيا المركزي، الشروع في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير للدولار.ورصدت الأجواء والانطباعات في معظم المصارف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ورفع المعاناة عن المواطن وتوفير السيولة لدى المصارف ورخص الأسعار.وأشارت صحف الاثنين إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، مع سفير إيطاليا "جوزيبي بوتشيني، موضحة أنه تم استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر مستجدات الأوضاع في ظل المساعي الإقليمية والدولية من أجل إيجاد مخرج للأزمة.ونقلت تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تربطها بها حدود طويلة، مشيرًا إلى أن عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية ستُمهّد إلى عودة النشاط الدبلوماسي في هذا المسار.// انتهى //07:55ت م0011