القاهرة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى بموارد مصر من البترول والغاز وتوفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتوصيلها للمواطنين والقطاعات الصناعية وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بدعوة من جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.وعرجت الصحف على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزةً اقتحام ميليشيات الحشد الشعبي المباني الخارجية لمطار بغداد وتدفق أعداد كبيرة من انصاره إلى ساحة التحرير وسط العاصمة ومناطق أخرى.ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تشكيل لجنة استشارية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لحل الخلافات العالقة وإيجاد توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.وتناقلت صحف مصر تأكيد منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال العام الجاري بشرط الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.// انتهى //09:17ت م0014