طوكيو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تراجع بعدما صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بإمكانية إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس كورونا.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 0.68 في المئة، ليصل عند مستوى 27258.38 نقطة في أول تداول له في عام 2021 ، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1794.59 نقطة.// انتهى //10:13ت م0017