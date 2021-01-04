بيروت 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والشعبية للقرارات التي ستصدر اليوم عن المجلس الأعلى للدفاع بشأن إقفال البلد بعد الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس كورونا والتخوف من انفلات الأوضاع بشكل تام .وأخبرت عن مقتل 4 مدنيّين وإصابة 7 آخرين جِرَاحُ بعضهم خطيرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين السورية.وسلطت صحفُ بيروت الضوء على تأكيد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أمس على تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.وأشارت إلى تشديد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس على مواصلة التصدي لكل الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أمس أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة من جانب إيران.// انتهى //10:56ت م0022