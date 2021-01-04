الخليل 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعةَ فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادرُ أمنيةٌ ومحليةٌ في الخليل أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل، وهم: حسام حسن أبو حسين، ومقداد القواسمة، وعبد العزيز موسى أبو سنينة، ومحمد الرجبي، بعد تفتيش منازلهم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: هادي محمد محمود غنيمات ، وفادي موسى محمد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب الخليل ، إضافة إلى الشاب رامي جوابرة، عقب دَهْم منزله، في مخيم العروب شمال الخليل.وفي ذات السياق، نصبت قواتُ الاحتلال حواجزَ عسكريةٍ عديدة على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //11:02ت م0023