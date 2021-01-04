بغداد 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستابعت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم الدعواتِ التي أطلقها سياسيون لمنع استهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق أو استعمال السلاح خارج نطاق الدولة, مشيرة إلى المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه الأعمال على الأمن والاستقرار في البلاد.وأبرزت صحفُ بغداد استعدادات مجلس النواب العراقي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2021م، تمهيدًا للتصويت عليها, منوهة بقرار رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر، من أجل التصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة.وتطرقت إلى احتمال حذف بعض فقرات قانون الموازنة أو إضافة فقرات جديدة لها أو إجراء تعديلات على بعضها الآخر, لا سيما ما يتعلق بضغط الإنفاق الحكومي وتقليص حجم العجز, مشيرة إلى إمكانية تضمينها بندًا يجيز استقطاع جزء من رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة "من مدير عام فما فوق".ونشرت صحف العراق تفاصيل جديدة عن عملية إزالة خبراء المتفجرات العراقيين فجر أمس اللغم البحري من الجسم الخارجي للناقلة النفطية الراسية في أحد الموانئ العراقية, منوهة بالمخاطر الجسيمة التي كان من الممكن حدوثها في حالة انفجار اللغم أثناء معالجته أو قبلها.// انتهى //11:04ت م0024