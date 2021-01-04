عام / روسيا تسجل 23351 إصابة جديدة بكورونا و482 وفاة
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
موسكو 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
سجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و482 وفاة.
وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و260 ألفًا و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 58 ألفًا 988 وفاة، مشيرًا إلى تماثل 21 ألفًا و154 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى مليونين و640 ألفًا و36شخصًا.
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11:24ت م
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